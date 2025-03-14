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Україна і США завершили роботу над угодою про копалини, - Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Проєкт угоди про корисні копалини між Україною та США готовий. Залишилося тільки її підписати.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Інтерфакс-Україна".

"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилася з тим, коли, за яких умов вони хочуть її підписати на цьому етапі", - розповіла чиновниця.

За її словами, Україна готова підписати угоду в будь-який час.

Угода про корисні копалини

Нагадаємо, США в лютому запропонували Україні підписати угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення інвестиційного фонду, яким спільно управлятимуть дві країни.

Гроші в такий фонд йтимуть із продажу українських корисних копалин.

Україна і США мали укласти угоду 28 лютого - у день візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Але просто перед запланованою церемонією підписання Зеленський і президент США Дональд Трамп посварилися.

Через сварку двох лідерів угоду про корисні копалини підписано не було. Але Трамп запевняв, що Вашингтон все ще хоче укласти угоду.

Джерела РБК-Україна повідомили, що Україна пропонувала США підписати угоду на переговорах у Джидді цього тижня. Але Вашингтон "вирішив взяти паузу".

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Сполучені Штати АмерикиРідкоземельні метали в УкраїніОльга Стефанішина