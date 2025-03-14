Украина и США завершили работу над соглашением об ископаемых, - Стефанишина

Сделка о полезных ископаемых

Напомним, США в феврале предложили Украине подписать соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда, которым будут совместно управлять две страны.

Деньги в такой фонд будут идти с продажи украинских полезных ископаемых.

Украина и США должны были заключить сделку 28 февраля - в день визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Но прямо перед запланированной церемонией подписания Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились.

Из-за ссоры двух лидеров соглашение о полезных ископаемых подписано не было. Но Трамп заверял, что Вашингтон все еще хочет заключить сделку.

Источники РБК-Украина сообщили, что Украина предлагала США подписать соглашение на переговорах в Джидде на этой неделе. Но Вашингтон "решил взять паузу".

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