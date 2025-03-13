Україна пропонувала підписати угоду про мінерали в Джидді, США взяли паузу, - джерела

Україна пропонувала підписати угоду про корисні копалини під час зустрічі з США в Джидді. Однак американська сторона вирішила взяти паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Водночас, за його даними, Україна готова в будь-який момент підписати вже підготовлений рамковий документ і одразу після цього розпочати розробку більш конкретної угоди.

За даними джерела РБК-Україна, американська сторона взяла паузу для роздумів і запропонувала підписати відразу ширшу та деталізованішу угоду щодо корисних копалин.

Угода між Україною та США

Нагадаємо, що Україна та США вже деякий час ведуть роботу над угодою щодо корисних копалин. У рамках цієї угоди США отримає доступ та можливість видобутку рідкісноземельних матеріалів на території України.

Україна хоче, щоб угода містила гарантії безпеки. Однак державний секретар США Марко Рубіо зазначав, що США не будуть розглядати угоду про надра як гарантію безпеки для України.

Детальніше про те що таке рідкісноземельні матеріали і як з'явилася ідея про угоду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій України та США. Переговори відбулися в Джидді та тривали вісім годин.

За результатами зустрічі США погодились відновити надання Україні військової допомоги та поновити обмін розвідданих.

Також американська сторона запропонувала ввести припинення вогню між Україною та Росією. Україна підтримала пропозицію, очікується рішення РФ.

Більше про переговори в Саудівській Аравії та про що домовилися Україна та США - у нашому матеріалі.

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