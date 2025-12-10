Україна і США провели першу зустріч щодо відновлення після війни: деталі

За словами голови української держави, з боку США у зустрічі брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент, зять американського лідера Джаред Кушнер і американський фінансист Ларрі Фінк.

"Фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відновлення та економічного відновлення України", - уточнив він.

Зеленський розповів, що під час зустрічі обговорювали ключові речі для відновлення, різні механізми і бачення. Уже є багато напрацювань, які можуть спрацювати в Україні.

"Ми вже підготували й український погляд на 20 базових пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме спільна безпека визначатиме економічну економіку і формуватиме захищеність бізнес-клімату", - заявив він.

Також, як зазначив президент, українська та американська сторони домовилися про подальші контакти. Затримок з боку України не буде.

Деталі від Офісу президента

Радник Офісу президента України Олександр Бевз після такої зустрічі розповів, що одним із ключових блоків рамки завершення війни залишається економічне відновлення України.

За його словами, було створено робочу групу на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко для підготовки складової мирного плану, яка стосується економічного відновлення України. Предметні консультації очікуються найближчими днями.

Він додав, що Україна підготувала свої пропозиції до мирного плану з 20 пунктів з усіх питань.

Також Бевз розповів, що Україна вже підготувала своє бачення гарантій безпеки і обговорює це питання з гарантами.