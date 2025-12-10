Украина и США провели первую встречу по восстановлению после войны: детали

По словам главы украинского государства, со стороны США во встрече участвовали министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и американский финансист Ларри Финк.

"Фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому восстановлению Украины", - уточнил он.

Зеленский рассказал, что в ходе встречи обсуждались ключевые вещи для восстановления, разные механизмы и видения. Уже есть много наработок, которые могут сработать в Украине.

"Мы уже подготовили и украинский взгляд на 20 базовых пунктов фундаментального документа для окончания войны. Именно общая безопасность будет определять экономическую экономику и формировать защищенность бизнес-климата", - заявил он.

Также, как отметил президент, украинская и американская стороны договорились о дальнейших контактах. Задержек со стороны Украины не будет.

Детали от Офиса президента

Советник Офиса президента Украины Александр Бевз после такой встречи рассказал, что одним из ключевых блоков рамки завершения войны остается экономическое восстановление Украины.

По его словам, была создана рабочая группа во главе с премьером Юлией Свириденко для подготовки составляющего мирного плана, которое касается экономического восстановления Украины. Предметные консультации ожидаются в ближайшие дни.

Он добавил, что Украина подготовила свои предложения к мирному плану из 20 пунктов по всем вопросам.

Также Бевз рассказал, что Украина уже подготовила свое видение гарантий безопасности и обсуждает этот вопрос с гарантами.