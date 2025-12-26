Україна і США досягли значного прогресу на мирних переговорах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александер Стубб провели телефонну розмову. Однією з тем обговорень стали мирні переговори між Києвом і Вашингтоном.

Зеленський і Стубб поінформували один одного про контакти з партнерами. За словами президента України, зараз він готується до зустрічей і переговорів у США.

"Станом на сьогодні наші команди - українська та американська переговорні команди - досягли значного прогресу. Багато чого зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів", - звернув увагу глава української держави.

За його словами, він разом зі Стуббом вважає, що інтенсивність роботи справді допомагає і жодного дня та години втрачати не можна.

Зеленський наголосив, що навіть зараз, коли стільки країн і лідерів святкують Різдво та готуються до Нового року, триває максимальна робота на захист життів і дипломатію.

"Робимо все, щоб був результат, і наш підхід саме такий: потрібен спільний успіх для України та всієї Європи, для Америки та президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), для всіх наших партнерів у світі та для глобального світу", - зазначив він.