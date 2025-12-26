Україна і США досягли значного прогресу на мирних переговорах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александер Стубб провели телефонну розмову. Однією з тем обговорень стали мирні переговори між Києвом і Вашингтоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Зеленський і Стубб поінформували один одного про контакти з партнерами. За словами президента України, зараз він готується до зустрічей і переговорів у США.
"Станом на сьогодні наші команди - українська та американська переговорні команди - досягли значного прогресу. Багато чого зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів", - звернув увагу глава української держави.
За його словами, він разом зі Стуббом вважає, що інтенсивність роботи справді допомагає і жодного дня та години втрачати не можна.
Зеленський наголосив, що навіть зараз, коли стільки країн і лідерів святкують Різдво та готуються до Нового року, триває максимальна робота на захист життів і дипломатію.
"Робимо все, щоб був результат, і наш підхід саме такий: потрібен спільний успіх для України та всієї Європи, для Америки та президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), для всіх наших партнерів у світі та для глобального світу", - зазначив він.
Переговори України та США
Нагадаємо, останнім часом Україна і США продовжують активну роботу над мирним планом. У результаті діалогу документ вдалося скоротити з 28 пунктів до 20 пунктів.
Останні переговори між двома країнами відбулися вчора, 25 грудня. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За словами глави української держави, обговорювали ідеї для тривалого миру в Україні.
Також тільки цього тижня Зеленський розкрив повний зміст мирного плану. Найбільш спірним питанням залишаються території - наразі відповідний пункт повністю не узгоджено. Вашингтон як компроміс пропонує "вільну економічну зону" в Донецькій області.