Украина и США достигли значительного прогресса на мирных переговорах, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александер Стубб провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стали мирные переговоры между Киевом и Вашингтоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Зеленский и Стубб проинформировали друг друга о контактах с партнерами. По словам президента Украины, сейчас он готовится к встречам и переговорам в США.
"По состоянию на сегодня наши команды - украинская и американская переговорные команды - достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов", - обратил внимание глава украинского государства.
По его словам, он вместе со Стуббом считает, что интенсивновсть работы действительно помогает и ни одного дня и часа терять нельзя.
Зеленский подчеркнул, что даже сейчас, когда столько стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, продолжается максимальная работа на защиту жизней и дипломатию.
"Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), для всех наших партнеров в мире и для глобального мира", - отметил он.
Переговоры Украины и США
Напомним, последнее время Украина и США продолжают активную работу над мирным планом. В результате диалога документ удалось сократить с 28 пунктов до 20 пунктов.
Последние переговоры между двумя странами состоялись вчера, 25 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам главы украинского государства, обсуждались идеи для продолжительного мира в Украине.
Также только на этой неделе Зеленский раскрыл полное содержание мирного плана. Самым спорным вопросом остаются территории - пока соответствующий пункт полностью не согласован. Вашингтон в качестве компромисса предлагает "свободную экономическую зону" в Донецкой области.