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Україна і Росія. Трамп розповів, на чому зосередиться його адміністрація

П'ятниця 15 листопада 2024 04:55
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Україна і Росія. Трамп розповів, на чому зосередиться його адміністрація Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною треба припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи у Флориді, Трамп висловив жаль з приводу смертей на війні і заявив, що її потрібно припинити.

"Ми дуже старанно працюватимемо з Росією та Україною. Це має припинитися, (війна - ред.) Росії та України має припинитися", - заявив Трамп.

Він додав, що не має значення, хто гине, солдати чи люди, які перебувають у містах. Трамп наголосив, що "ми з цим розберемося".

Чи має намір Трамп завершити війну

Нагадаємо, що за словами джерела Fox News, Дональд Трамп незабаром може призначити спецпредставника з питань миру в Україні. Він повинен буде очолити переговори з Росією про припинення війни.

«Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, людину з великим авторитетом, якій буде дано завдання знайти рішення, прийти до мирного врегулювання», - сказало воно.

Зазначимо, нещодавно видання Associated Press писало, що згідно з власними заявами Трампа, у перший день у Білому домі йому доведеться багато чого зробити. Зокрема, посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп, у четвер 7 листопада, нібито провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Згідно з виданням The Washington Post, вони говорили про війну. Так, за словами джерела, Трамп під час розмови порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона. Крім того, новообраний президент США висловив зацікавленість у подальших обговореннях для якнайшвидшого вирішення війни в Україні.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
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