Україна і Росія. Трамп розповів, на чому зосередиться його адміністрація

У четвер обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною треба припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи у Флориді, Трамп висловив жаль з приводу смертей на війні і заявив, що її потрібно припинити. "Ми дуже старанно працюватимемо з Росією та Україною. Це має припинитися, (війна - ред.) Росії та України має припинитися", - заявив Трамп. Він додав, що не має значення, хто гине, солдати чи люди, які перебувають у містах. Трамп наголосив, що "ми з цим розберемося".