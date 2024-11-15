Украина и Россия. Трамп рассказал, на чем сосредоточится его администрация

В четверг избранный президент США Дональд Трамп заявил, что войну между Россией и Украиной нужно прекратить. Его администрация сосредоточиться на этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступая во Флориде, Трамп выразил сожаление по поводу смертей на войне и заявил, что ее нужно прекратить. "Мы будем очень усердно работать с Россией и Украиной. Это должно прекратиться, (война - ред.) России и Украины должна прекратиться", - заявил Трамп. Он добавил, что неважно, кто гибнет, солдаты или люди, которые находятся в городах. Трамп подчеркнул, что "мы с этим разберемся".