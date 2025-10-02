Україна і Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)

Україна і Росія в четвер, 2 жовтня, провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в Telegram, Коордштаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram та омбудсмен Дмитро Лубінець у Facebook.
"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. 183 - рядові, сержанти, 2 - офіцери", - написав голова держави.
Фото: Україна повернула додому 185 захисників (t.me/V_Zelenskiy_official)
Він уточнив, що йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року.
Також разом із воїнами повернули і 20 цивільних.
Президент пообіцяв, що всім повернутим українцям нададуть необхідну допомогу.
"Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - звернув увагу Зеленський.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що частину полонених вдалося повернути відповідно до стамбульських домовленостей, ще частину - у рамках чергового, 69-го обміну.
Додому, зокрема, повертаються нацгвардійці, які захищали Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення росіян.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 59 років.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що особливість сьогоднішнього обміну полягає в тому, що практично усі звільнені воїни перебували у полоні з 2022 року.
При цьому двоє повернутих захисників завтра, 3 жовтня, відсвяткують свій день народження.
Нагадаємо, 19 вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готує новий обмін військовополоненими з Росією.
За його словами, в результаті обміну планується повернути додому ще 1000 українців, які перебувають у російському полоні.
Зеленський стверджував, що секретар РНБО Рустем Умєров говорив про такий обмін із помічником російського диктатора Володимиром Мединським.
Варто зауважити, що останній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 24 серпня, у День Незалежності України. За словами президента Зеленського, більшість із тих, кого вдалося повернути, перебували в полоні з 2022 року.
Точної кількості захисників, які повернулися додому, голова держави не назвав.