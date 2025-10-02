RU

Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)

Иллюстративное фото: Украина и Россия обменялись военнопленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия в четверг, 2 октября, провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. 183 - рядовые, сержанты, 2 - офицеры", - написал глава государства. 

 

Фото: Украина вернула домой 185 защитников (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он уточнил, что речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них было в плену с 2022 года. 

Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских. 

Президент пообещал, что всем возвращенным украинцам предоставят необходимую помощь. 

"С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Каждый день над этим работаем", - обратил внимание Зеленский. 

Детали от Коордштаба

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что часть пленных удалось вернуть в соответствии со стамбульскими договоренностями, еще часть - в рамках очередного, 69-го обмена. 

Освобожденные воины защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Домой, в частности, возвращаются нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения россиян. 

Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет. 

Новость дополняется…

Анонс нового обмена

Напомним, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готовит новый обмен военнопленными с Россией.

По его словам, в результате обмена планируется вернуть домой еще 1000 украинцев, которые находятся в российском плену.

Зеленский утверждал, что секретарь СНБО Рустем Умеров говорил о таком обмене с помощником российского диктатора Владимиром Мединским.

Стоит заметить, что последний обмен пленными между Украиной и Россией прошел 24 августа, в День Независимости Украины. По словам президента Зеленского, большинство из тех, кого удалось вернуть, находились в плену с 2022 года.

Точное количество защитников, которые вернулись домой, глава государства не назвал.

Министерство обороны РФРоссийская ФедерацияОбмен пленнымиВойна в Украине