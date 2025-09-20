ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський анонсував новий обмін полоненими: хочемо забрати 1000 людей

Київ, Субота 20 вересня 2025 14:20
UA EN RU
Зеленський анонсував новий обмін полоненими: хочемо забрати 1000 людей Фото: президент України Володимир Зеленський (пресслужба Офісу президента)
Автор: Наталія Юрченко

Україна готує новий обмін полоненими з Росією. Додому можуть повернути тисячу українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Про обмін Рустем (Умєров, - ред.) говорив з Мединським - вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками", - сказав глава держави.

Стосовно зустрічі української та російської делегацій Зеленський заявив, що нині це питання "без будь-якого руху вперед".

"Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали - вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми", - сказав президент.

За його словами, росіяни зараз намагаються усілякими методами затягнути переговори і не хочуть закінчення війни.

"Вони збрехали черговий раз - зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: "Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі". Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: "треба напевно, ще щось зробити - технічні зустрічі". Тобто вони відтягують все", - додав він.

Зеленський зазначив, що буде обговорювати це питання з президентом США Дональдом Трампом, а він буде говорити з Китаєм.

"Я думаю, всі по трошки будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася", - заявив глава держави.

Обміни полоненими

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів української та російської делегацій. Попередні зустрічі відбувалися в Стамбулі 16 травня та 2 червня.

За результатом першого раунду переговорів була досягнута домовленість, зокрема, про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Під час другого раунду було домовлено про обмін військовополоненими двох категорій - поранених і важкопоранених, а також воїнів віком до 25 років у форматі "всіх на всіх". Крім того, було узгоджено обмін тілами загиблих військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто