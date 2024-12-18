Україна і Росія готові до мирних переговорів, - спецпредставник Трампа Келлог

Україна та Російська Федерація нібито вже готові до того, щоб провести перемовини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив майбутній спецпредставник США з України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News.

У Келлога спитали: "Схоже, що обидві сторони війни близькі до виснаження, чи це не момент для мирних переговорів?"

"Абсолютно, я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійця готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити" - сказав Келлог.

Він зазначив, що наразі ситуація характеризується війною на виснаження, де співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5.

"Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: 'Можливо, прийшов час відступити'", - підкреслив він.

Келлог заявив, що вірить у те, що саме Трамп зможе завершити війну.

Можливі переговори Росії та України

Останнім часом на Заході почали порушувати питання щодо можливих переговорів між Україною та Росією. Зокрема, це стало актуальним після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатів Америки.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що існує ймовірність початку мирних переговорів між сторонами вже цієї зими.