Украина и Россия готовы к мирным переговорам, - спецпредставитель Трампа Келлог
Украина и Российская Федерация якобы уже готовы к тому, чтобы провести переговоры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News.
У Келлога спросили: "Похоже, что обе стороны войны близки к истощению, не момент ли это для мирных переговоров?"
"Абсолютно, я думаю, обе стороны готовы. Представьте битву в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать", - сказал Келлог.
Он отметил, что сейчас ситуация характеризуется войной на истощение, где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.
"После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: 'Возможно, пришло время отступить'", - подчеркнул он.
Келлог заявил, что верит в то, что именно Трамп сможет завершить войну.
Возможные переговоры России и Украины
В последнее время на Западе начали поднимать вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией. В частности, это стало актуальным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.
Также премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что существует вероятность начала мирных переговоров между сторонами уже этой зимой.
Сам Трамп поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий и перехода к диалогу. Он считает, что украинский президент Зеленский настроен на достижение мирного соглашения с Россией.
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