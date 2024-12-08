Трамп закликав до "негайного припинення вогню" та переговорів щодо війни в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп закликав до "негайного припинення вогню" в Україні. Він також наголосив на необхідності початку переговорів щодо війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа в соцмережі Truth Social.

Трамп прокоментував падіння режиму Башара Асада в Сирії та втечу диктатора. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін не був зацікавлений у тому, щоб захищати владу Асада.

"Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", - написав Трамп.

Обраний президент США стверджує, що президент Володимир Зеленський та Україна нібито готові до укладання угоди для припинення війни.

Трамп закликав до "негайного припинення вогню" та переговорів між Україною та РФ.

"Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти", - наголосив він.