Україна хоче закуповувати протидронні системи у компанії з Литви: деталі

Україна хоче закуповувати стаціонарні системи протидії дронам "SkyWiper - OMNI" у литовської компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Юрія Джигиря.
"Відвідав литовську компанію "NTService", - йдеться в повідомленні.
За його словами, вона виробляє антидронні системи, зокрема противодронні рушниці типу EDSM-4M "SkyWiper", які з 2021 року закуповують для української армії.
"Із керівництвом підприємства обговорив подальшу співпрацю", - повідомив заступник міністра.
Фото: Юрій Джигир (facebook.com/yuriy.dzhygyr)
Також обговорювалися можливості закупівель для Сил оборони України стаціонарних систем протидії "SkyWiper - OMNI" та індивідуальних систем захисту військовослужбовця "SkyWiper - SOLO".
Нагадаємо, що на озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни. Також додамо, що раніше Кабмін виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій для вітчизняних безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у галузі озброєння. До цього вже приєдналися кілька виробників зброї з різних країн.
Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна перебуває у кращій позиції у питанні дронів, ніж Росія. Зокрема, через наявність західних технологій.
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