Україна хоче закуповувати протидронні системи у компанії з Литви: деталі

"Відвідав литовську компанію "NTService", - йдеться в повідомленні.

За його словами, вона виробляє антидронні системи, зокрема противодронні рушниці типу EDSM-4M "SkyWiper", які з 2021 року закуповують для української армії.

Україна хоче розширити співпрацю

"Із керівництвом підприємства обговорив подальшу співпрацю", - повідомив заступник міністра.

Фото: Юрій Джигир (facebook.com/yuriy.dzhygyr)

Також обговорювалися можливості закупівель для Сил оборони України стаціонарних систем протидії "SkyWiper - OMNI" та індивідуальних систем захисту військовослужбовця "SkyWiper - SOLO".

Розвиток українських дронів та РЕБ

Нагадаємо, що на озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни. Також додамо, що раніше Кабмін виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій для вітчизняних безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у галузі озброєння. До цього вже приєдналися кілька виробників зброї з різних країн.

Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна перебуває у кращій позиції у питанні дронів, ніж Росія. Зокрема, через наявність західних технологій.