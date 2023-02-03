Україна хоче вступити до ЄС протягом двох років. Що про це кажуть в Єврораді

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує вступити до ЄС протягом двох років.

"Я не кажу, що це нереально. Якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення, якщо буде впевненість, яку я відчуваю, для того, щоб впроваджувати необхідні реформи, це можливо прискорити", - сказав президент Євроради.

Мішель пригадав, що ще за кілька тижнів до того, як блок прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, деякі країни вагався, деякі ставилися песимістично. Проте Україна все ж змогла швидко отримати статус кандидата, порівняно з тим, як це робиться, зазвичай, з боку ЄС.

"Я не хочу сказати щось таке, що створило б ще більше труднощів. Але думаю, ми повинні зосередитися на необхідних зусиллях з обох сторін. Це пункт перший. Пункт другий - це очікування початку переговорів, що є важливим кроком", - сказав президент Євроради.

За його словами, важливо використовувати інструменти, які вже існують. Так, він хотів би прискорили процес спільного роумінгу для того, щоб з'єднати Україну з ЄС. Мішель також хотів би прискорили зусилля для поступової інтеграції України в єдиний ринок.

"Я хочу, щоб ми доклали більше зусиль для того, щоб з'єднати інфраструктуру на основі принципу: "давайте будемо конкретними, давайте будемо оперативними". І українська влада знає, що у них є багато друзів в ЄС, які щиро бажають допомогти вам прискорити цей процес", - додав він.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна має бути готова до вступу в ЄС до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення може зайняти певний час.

При цьому комісар ЄС зазначив, що вступ України в ЄС буде марафоном, а не спринтом.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Мішель прибув до Києва, аби взяти участь у саміті Україна-ЄС.

Детальніше про саміт та чого від нього очікувати - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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