Президент Євроради прибув до Києва у день саміту Україна-ЄС

Очільник Євроради зазначив, що буде присутній на саміті разом з президентом України Володимиром Зеленським, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

"Наша рішучість не слабшає. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашої подорожі до ЄС", - зазначив Мішель.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ