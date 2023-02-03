Президент Євроради прибув до Києва у день саміту Україна-ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні, 3 лютого, прибув до Києва. Він візьме участь у саміті Україна-ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля в Twitter.

Очільник Євроради зазначив, що буде присутній на саміті разом з президентом України Володимиром Зеленським, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

"Наша рішучість не слабшає. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашої подорожі до ЄС", - зазначив Мішель.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ — Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Вчора до столиці України прибула Урсула фон дер Ляєн, Жозеп Боррель та низка інших європейських політиків.

Детальніше про саміт Україна-ЄС та чого від нього чекати - у матеріалі РБК-Україна.

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