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Президент Євроради прибув до Києва у день саміту Україна-ЄС

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Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 11:09
Президент Євроради прибув до Києва у день саміту Україна-ЄС Фото: глава Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні, 3 лютого, прибув до Києва. Він візьме участь у саміті Україна-ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля в Twitter.

Очільник Євроради зазначив, що буде присутній на саміті разом з президентом України Володимиром Зеленським, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

"Наша рішучість не слабшає. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашої подорожі до ЄС", - зазначив Мішель.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Вчора до столиці України прибула Урсула фон дер Ляєн, Жозеп Боррель та низка інших європейських політиків.

Детальніше про саміт Україна-ЄС та чого від нього чекати - у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Рада Європи Евросоюз Шарль Мишель
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