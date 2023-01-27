Україна хоче визволити з полону РФ 800 людей, але не в рамках обміну, - омбудсмен

За його словами, розглядається не обмін, а репатріація важкопоранених військовослужбовців. Також обговорювалось повернення цивільних українців, зокрема дітей.

"Насправді, за результатами нашої зустрічі (із Москальковою - ред.), не було оприлюднено інформації, що готується великий обмін. Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали в розрізі військовополонених - це питання можливого повернення важкопоранених військовослужбовців, військовополонених з обох боків", - сказав Лубінець.

Репатріація - це процедура, яка прописана у Женевській конвенції. Вона включає в себе повернення саме поранених, важкопоранених військовополонених без жодних умов, без прив’язки до кількості.

Омбудсмен розповів, що наразі в полоні росіян знаходяться близько 800 поранених українських військових.

"На території Російської Федерації, за нашими даними, перебуває 800 важкопоранених військовослужбовців Збройних сил України. За даними російської сторони, на території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії. Отже, ці цифри лунали. Але, як я й казав, це не процедура обміну. Це процедура репатріації", - підкреслив він.