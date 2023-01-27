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Україна хоче визволити з полону РФ 800 людей, але не в рамках обміну, - омбудсмен

Фото: український омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Український та російський омбудсмени на зустрічі в Туреччині обговорили питання повернення з полонів поранених військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, розглядається не обмін, а репатріація важкопоранених військовослужбовців. Також обговорювалось повернення цивільних українців, зокрема дітей.

"Насправді, за результатами нашої зустрічі (із Москальковою - ред.), не було оприлюднено інформації, що готується великий обмін. Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали в розрізі військовополонених - це питання можливого повернення важкопоранених військовослужбовців, військовополонених з обох боків", - сказав Лубінець.

Репатріація - це процедура, яка прописана у Женевській конвенції. Вона включає в себе повернення саме поранених, важкопоранених військовополонених без жодних умов, без прив’язки до кількості.

Омбудсмен розповів, що наразі в полоні росіян знаходяться близько 800 поранених українських військових.

"На території Російської Федерації, за нашими даними, перебуває 800 важкопоранених військовослужбовців Збройних сил України. За даними російської сторони, на території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії. Отже, ці цифри лунали. Але, як я й казав, це не процедура обміну. Це процедура репатріації", - підкреслив він.

Нагадаємо, що до цього Лубінець провів три раунди переговорів із Москальковою офлайн.

Також стало відомо, що Туреччина має намір стати ініціатором відкриття гуманітарного коридору для обміном поранених між Україною та РФ.

Згодом і українська сторона надала подробиці щодо майбутніх планів стосовно обміну та заявила, що передала Росії список із 800 пораненими українськими військовими для ймовірної репатріації.

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Російська ФедераціяОбмін полоненими