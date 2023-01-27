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Украина хочет освободить из плена РФ 800 человек, но не в рамках обмена, - омбудсмен

Фото: украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинский и российский омбудсмены на встрече в Турции обсудили вопрос возвращения из пленных раненых военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, рассматривается не обмен, а репатриация тяжелораненых военнослужащих. Также обсуждалось возвращение гражданских украинцев, в том числе детей.

"На самом деле, по результатам нашей встречи (с Москальковой - ред.), не была обнародована готовящаяся большая обменная информация. Единственный аспект, который мы с ней обсуждали в разрезе военнопленных - это вопрос возможного возвращения тяжелораненых военнослужащих, военнопленных с обеих сторон", - сказал Лубинец.

Репатриация - это процедура, прописанная в Женевской конвенции. Она включает в себя возвращение именно раненых, тяжелораненых военнопленных без всяких условий, без привязки к количеству.

Омбудсмен рассказал, что в плену россиян находятся около 800 раненых украинских военных.

"На территории Российской Федерации, по нашим данным, находится 800 тяжелораненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. По данным российской стороны, на территории Украины находится 200 тяжелораненых военнопленных российской армии. Следовательно, эти цифры звучали. Но, как я и говорил, это не процедура обмена . Это процедура репатриации", - подчеркнул он.

Напомним, что до этого Лубинец провел три раунда переговоров с Москальковой офлайн.

Также стало известно, что Турция намерена стать инициатором открытия гуманитарного коридора по обмену раненых между Украиной и РФ.

Впоследствии и украинская сторона предоставила подробности по поводу будущих планов по обмену и заявила, что передала России список с 800 ранеными украинскими военными для вероятной репатриации.

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