Україна хоче відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС у 2025 році, - Зеленський

Під час зустрічі з українською громадою у Варшаві глава держави, серед іншого, обговорив питання євроінтеграційного курсу держави.

В Офісі президента (ОП) зазначили, що Зеленський поділився очікуваннями від польського головування в Раді Європейського союзу, яке стартувало з 1 січня і триватиме пів року.

За словами глави держави, за цей час Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

"Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три. Потім - Данія (після головування Польщі в Раді ЄС з січня по червень черга буде передана Данії на піврічний період, тобто з липня до кінця грудня 2025 року, - ред.): хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів", - сказав Зеленський.

Він додав, що "в принципі" можливо відкрити й усі цього року "якщо вийде".

"Будемо намагатися це все зробити", - підсумував президент.