Україна хоче відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС у 2025 році, - Зеленський

Україна сподівається цього року відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський вважає, що цьому може посприяти польське та данське головування в Раді ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.
Під час зустрічі з українською громадою у Варшаві глава держави, серед іншого, обговорив питання євроінтеграційного курсу держави.
В Офісі президента (ОП) зазначили, що Зеленський поділився очікуваннями від польського головування в Раді Європейського союзу, яке стартувало з 1 січня і триватиме пів року.
За словами глави держави, за цей час Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.
"Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три. Потім - Данія (після головування Польщі в Раді ЄС з січня по червень черга буде передана Данії на піврічний період, тобто з липня до кінця грудня 2025 року, - ред.): хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів", - сказав Зеленський.
Він додав, що "в принципі" можливо відкрити й усі цього року "якщо вийде".
"Будемо намагатися це все зробити", - підсумував президент.
Нагадаємо, 15 січня під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває у Варшаві з офіційним візитом, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польське головування у ЄС переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців у питанні інтеграції України.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ очікує на співпрацю з Польщею, щоб просувати питання євроінтеграції.
Додамо, перед цим посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що Україна очікує на допомогу Варшави щодо євроінтеграції під час її головування в Раді ЄС. При цьому він зазначив, що Україні важлива експертна допомога польс
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