Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС в 2025 году, - Зеленский

Во время встречи с украинской общиной в Варшаве глава государства, среди прочего, обсудил вопросы евроинтеграционного курса государства.

В Офисе президента (ОП) отметили, что Зеленский поделился ожиданиями от польского председательства в Совете Европейского союза, которое стартовало с 1 января и продлится полгода.

По словам главы государства, за это время Украина рассчитывает открыть три переговорных кластера о вступлении в Евросоюз.

"Мы понимаем, что польские коллеги готовы на два, но будем делать все, чтобы открыть все же три. Потом - Дания (после председательства Польши в Совете ЕС с января по июнь очередь будет передана Дании на полугодовой период, то есть с июля по конец декабря 2025 года, - ред.): хотим открыть еще три кластера. Но посмотрим, как будет. У нас есть амбициозная цель открыть 5-6 кластеров", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "в принципе" возможно открыть и все в этом году "если выйдет".

"Будем стараться это все сделать", - подытожил президент.