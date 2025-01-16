Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС в 2025 году, - Зеленский

Украина надеется в этом году открыть до шести переговорных кластеров о вступлении страны в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что этому может способствовать польское и датское председательство в Совете ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Во время встречи с украинской общиной в Варшаве глава государства, среди прочего, обсудил вопросы евроинтеграционного курса государства.
В Офисе президента (ОП) отметили, что Зеленский поделился ожиданиями от польского председательства в Совете Европейского союза, которое стартовало с 1 января и продлится полгода.
По словам главы государства, за это время Украина рассчитывает открыть три переговорных кластера о вступлении в Евросоюз.
"Мы понимаем, что польские коллеги готовы на два, но будем делать все, чтобы открыть все же три. Потом - Дания (после председательства Польши в Совете ЕС с января по июнь очередь будет передана Дании на полугодовой период, то есть с июля по конец декабря 2025 года, - ред.): хотим открыть еще три кластера. Но посмотрим, как будет. У нас есть амбициозная цель открыть 5-6 кластеров", - сказал Зеленский.
Он добавил, что "в принципе" возможно открыть и все в этом году "если выйдет".
"Будем стараться это все сделать", - подытожил президент.
Напомним, 15 января во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Варшаве с официальным визитом, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польское председательство в ЕС переломит безысходность, сложившуюся в последние месяцы в вопросе интеграции Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ожидает сотрудничества с Польшей, чтобы продвигать вопрос евроинтеграции.
Добавим, перед этим посол Украины в Польше Василий Боднар отметил, что Украина ожидает помощи Варшавы по евроинтеграции во время ее председательства в Совете ЕС. При этом он отметил, что Украине важна экспертная помощь польской стороны в обучении специалистов.
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