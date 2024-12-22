Посол оцінив, чого очікувати Україні від головування Польщі в ЄС з нового року
Польща у першій половині 2025 року буде головуватиме в Європейському Союзі. Україна очікує на допомогу Польщі в євроінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Польщі Василя Боднара в інтерв'ю "Суспільному".
Він зазначив, що Україна хоче швидше проходити відкриття переговорних глав. При цьому посол сказав, що Україна не може охопити в піврічний термін одразу всі завдання. Відомо, що Польща узгодила спільні плани щодо головування в ЄС.
Боднар додав, що минулого тижня були переговори з віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною та польським міністром з питань Європейського Союзу.
"... обговорили безпосередні пріоритети, що ми хочемо досягти, які глави для нас є пріоритетними, і ми просимо польських партнерів допомагати нам у внутрішній комунікації в Європейському Союзі, а також безпосередньо комунікувати з столицями для того, щоб цей процес мав абсолютну підтримку серед більшості країн Європейського Союзу", - сказав дипломат.
Посол також наголосив, що Україні важлива експертна допомога польської сторони щодо вступу в ЄС, навчанні фахівців, представників органів влади.
Нагадаємо, у другому півріччі 2024 року в Європейському Союзі головувала Угорщина. Після Польщі головувати в ЄС буде Данія.
Вступ України в ЄС
Під час повномасштабної війни Україна зробила крок в євроінтеграції. У червні 2022 року Єврокомісія надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери блоку.
Разом зі статусом кандидата в члени ЄС Україна отримала перелік умов, які необхідно виконати для подальшого просування на шляху євроінтеграції.
У листопаді 2023 року Єврокомісія дала "зелене світло" переговорам про членство України в ЄС. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче відкрити всі переговорні кластери з ЄС у 2025 році.
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