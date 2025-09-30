UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна хоче від Китаю більшої активності для завершення війни, - МЗС

Фото: заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс (facebook)
Автор: Марина Балабан

Україна чекає від Китая більш активної участі у завершенні війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийніса, якого цитує Укрінформ.

На прийомі в посольстві Китаю в Україні з нагоди 76-ї річниці заснування КНР Євген Перебийніс висловив сподівання, що Китай, як одна з найвпливовіших держав світу, постійний член Ради безпеки ООН та країна, до якої Росія не зможе не дослухатися, відіграватиме більш активну роль у процесі мирного врегулювання і знайде відповідні важелі впливу для переконання Кремля в необхідності припинення бойових дій.

"Росія не зможе не дослухатися до Китаю", - вважає він. 

На його переконання, у Китаї багато людей добре розуміють відчуття українців, які впродовж понад десяти років дають відсіч незаконній та жорстокій російській агресії і зі зброєю в руках відстоюють свободу і незалежність своєї країни.

Перебийніс висловив вдячність КНР за підтримку територіальної цілісності та незалежності України.

"Ця підтримка була особливо важлива для нас на початку повномасштабної агресії Росії проти України", - підкреслив дипломат. 

За його словами, Україна прагне активізації відносин із КНР, зокрема, поглиблення політичного діалогу на всіх рівнях.

Позиція Польщі щодо Росії та Китаю

Раніше в понеділок, 29 вересня, РБК-Україна наводило слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який казав, що Китай - єдина країна, яка може примусити Росію до перемир'я.

Він звернув увагу, що зараз Росія настільки залежить від Китаю, що Пекін має "дуже потужний важіль впливу". Але питання в тому, чи захоче Пекін ним скористатися.

Тим часом у Китаї озвучили власну версію причин війни в України. Що кажуть китайські дипломати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

КитайРосійська ФедераціяВійна в Україні