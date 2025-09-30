Україна хоче від Китаю більшої активності для завершення війни, - МЗС

На прийомі в посольстві Китаю в Україні з нагоди 76-ї річниці заснування КНР Євген Перебийніс висловив сподівання, що Китай, як одна з найвпливовіших держав світу, постійний член Ради безпеки ООН та країна, до якої Росія не зможе не дослухатися, відіграватиме більш активну роль у процесі мирного врегулювання і знайде відповідні важелі впливу для переконання Кремля в необхідності припинення бойових дій.

"Росія не зможе не дослухатися до Китаю", - вважає він.

На його переконання, у Китаї багато людей добре розуміють відчуття українців, які впродовж понад десяти років дають відсіч незаконній та жорстокій російській агресії і зі зброєю в руках відстоюють свободу і незалежність своєї країни.

Перебийніс висловив вдячність КНР за підтримку територіальної цілісності та незалежності України.

"Ця підтримка була особливо важлива для нас на початку повномасштабної агресії Росії проти України", - підкреслив дипломат.

За його словами, Україна прагне активізації відносин із КНР, зокрема, поглиблення політичного діалогу на всіх рівнях.