Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина хочет от Китая большей активности для завершения войны, - МИД

Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис (facebook)
Автор: Марина Балабан

Украина ждет от Китая более активного участия в завершении войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийниса, которого цитирует Укринформ .

На приеме в посольстве Китая в Украине по случаю 76-й годовщины основания КНР Евгений Перебийнис выразил надежду, что Китай, как одно из самых влиятельных государств мира, постоянный член Совета безопасности ООН и страна, к которой Россия не сможет не прислушиваться, будет играть более активную роль в процессе мирного урегулирования и найдет соответствующие рычаги влияния для убеждения Кремля в необходимости прекращения боевых действий.

"Россия не сможет не прислушаться к Китаю", - считает он.

По его убеждению, в Китае многие люди хорошо понимают чувства украинцев, которые на протяжении более десяти лет дают отпор незаконной и жестокой российской агрессии и с оружием в руках отстаивают свободу и независимость своей страны.

Перебийнис выразил благодарность КНР за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

"Эта поддержка была особенно важна для нас в начале полномасштабной агрессии России против Украины", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина стремится к активизации отношений с КНР, в частности, углублению политического диалога на всех уровнях.

 

Позиция Польши относительно России и Китая

Ранее в понедельник, 29 сентября, РБК-Украина приводило слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который говорил, что Китай - единственная страна, которая может принудить Россию к перемирию.

Он обратил внимание, что сейчас Россия настолько зависит от Китая, что Пекин имеет "очень мощный рычаг влияния". Но вопрос в том, захочет ли Пекин им воспользоваться.

Между тем в Китае озвучили собственную версию причин войны в Украине. Что говорят китайские дипломаты - читайте в материале РБК-Украина.

КитайРоссийская ФедерацияВойна в Украине