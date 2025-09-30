Украина хочет от Китая большей активности для завершения войны, - МИД

На приеме в посольстве Китая в Украине по случаю 76-й годовщины основания КНР Евгений Перебийнис выразил надежду, что Китай, как одно из самых влиятельных государств мира, постоянный член Совета безопасности ООН и страна, к которой Россия не сможет не прислушиваться, будет играть более активную роль в процессе мирного урегулирования и найдет соответствующие рычаги влияния для убеждения Кремля в необходимости прекращения боевых действий.

"Россия не сможет не прислушаться к Китаю", - считает он.

По его убеждению, в Китае многие люди хорошо понимают чувства украинцев, которые на протяжении более десяти лет дают отпор незаконной и жестокой российской агрессии и с оружием в руках отстаивают свободу и независимость своей страны.

Перебийнис выразил благодарность КНР за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

"Эта поддержка была особенно важна для нас в начале полномасштабной агрессии России против Украины", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина стремится к активизации отношений с КНР, в частности, углублению политического диалога на всех уровнях.