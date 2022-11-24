Украина хочет создать временный офис прокурора в одном из городов Европы, - Костин

Украина выступает за создание временного офиса прокурора в одной из стран Европейского союза в рамках стратегии по международному уголовному преследованию и унификации доказательств совершенных Россией военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление генерального прокурора Андрей Костина .

Он отметил, что на вчерашнем заседании рабочей группы под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака прорабатывались пути создания специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

"Подробно обсудили правовые механизмы и усиление сотрудничества с международными партнерами. Вопрос Спецтрибунала будет громко звучать на всех международных площадках", - сказал генпрокурор.

В частности, сообщил Костин, украинская сторона инициирует "создание Interim Prosecutor's Office для разработки стратегии уголовного преследования" и унификации доказательств преступления агрессии против Украины.

"Офис может работать в одном из европейских городов при поддержке наших партнеров", - добавил он.