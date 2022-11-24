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Украина хочет создать временный офис прокурора в одном из городов Европы, - Костин

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Четверг 24 ноября 2022 03:37
Украина хочет создать временный офис прокурора в одном из городов Европы, - Костин Фото: Андрей Костин, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина выступает за создание временного офиса прокурора в одной из стран Европейского союза в рамках стратегии по международному уголовному преследованию и унификации доказательств совершенных Россией военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление генерального прокурора Андрей Костина.

Он отметил, что на вчерашнем заседании рабочей группы под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака прорабатывались пути создания специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

"Подробно обсудили правовые механизмы и усиление сотрудничества с международными партнерами. Вопрос Спецтрибунала будет громко звучать на всех международных площадках", - сказал генпрокурор.

В частности, сообщил Костин, украинская сторона инициирует "создание Interim Prosecutor's Office для разработки стратегии уголовного преследования" и унификации доказательств преступления агрессии против Украины.

"Офис может работать в одном из европейских городов при поддержке наших партнеров", - добавил он.

Напомним, что 23 ноября Европарламент одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

В тот же день РФ нанесла по территории Украины очередные массированные ракетные удары, в результате чего многие области остались без света, а также есть жертвы среди гражданских.

В связи с российской масштабной атакой 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил направить запрос о созыве Совбеза ООН.

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