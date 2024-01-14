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Україна хоче, щоб Китай брав участь у мирних переговорах, - Єрмак

Неділя 14 січня 2024 22:14
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Україна хоче, щоб Китай брав участь у мирних переговорах, - Єрмак Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна хоче, щоб Китай брав участь у мирних переговорах.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HLN.

За його словами, Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні між Росією та Україною.

Видання зазначає, що цього тижня в Давосі перебуватимуть президент України Володимир Зеленський і прем'єр Держради Китаю Лі Цянь. У рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі зібралися провідні міжнародні діячі політики та бізнесу.

Форум у Давосі

Раніше ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. Український президент приїде у столицю Швейцарії – місто Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Згодом президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.

Також стало відомо, що лідер України виступить зі спеціальним зверненням.

Сьогодні Офіс президента підтвердив, що Зеленський 15 січня відвідає Швейцарію.

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Андрій Єрмак Війна Росії проти України Китай
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