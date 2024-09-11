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Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори з Росією, - посол

Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна вважає, що Індія повинна відігравати активнішу роль у припиненні війни Росії проти України. Київ хоче, щоб Індія була модератором переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Індії Олександра Поліщука, якого цитує Bloomberg.

За його словами, Індія повинна відігравати більш активну роль у припиненні війни в Україні, якщо хоче отримати постійне місце в Раді безпеки ООН.

Посол заявив, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори з Росією та використовувала свої зв’язки з Москвою, щоб переконати приєднатися до мирних переговорів. Як зазначив дипломат, Україна запропонувала Індії провести другий саміт миру до листопада 2024 року, але поки неясно, чи погодиться Нью-Делі.

Поліщук додав, що Індія не повинна задовольнятися тим, що грає "листоношу, який передає повідомлення між Україною та Росією", а повинна "відіграти більш надійну роль".

 

Ставлення Індії до війни

Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді побував у Росії і зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Перед Днем незалежності України, 23 серпня, Моді відвідав Київ.

Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і зробив декілька заяв про війну. Зокрема, прем'єр заявив про готовність Індії зіграти більшу роль у мирних переговорах. Детальніше візиту Моді в Україну - у нашому матеріалі.

Також днями стало відомо про візит радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії у Москву. За даними ЗМІ, він там обговорить мирні зусилля щодо України.

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