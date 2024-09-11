Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори з Росією, - посол

За його словами, Індія повинна відігравати більш активну роль у припиненні війни в Україні, якщо хоче отримати постійне місце в Раді безпеки ООН.

Посол заявив, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори з Росією та використовувала свої зв’язки з Москвою, щоб переконати приєднатися до мирних переговорів. Як зазначив дипломат, Україна запропонувала Індії провести другий саміт миру до листопада 2024 року, але поки неясно, чи погодиться Нью-Делі.

Поліщук додав, що Індія не повинна задовольнятися тим, що грає "листоношу, який передає повідомлення між Україною та Росією", а повинна "відіграти більш надійну роль".