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Індія відправить посланця у Москву для обговорення мирних зусиль щодо України, - ЗМІ

Москва, Неділя 08 вересня 2024 16:24
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Індія відправить посланця у Москву для обговорення мирних зусиль щодо України, - ЗМІ Фото: радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал (x.com/ani_digital)
Автор: Наталія Юрченко

Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал відвідає Москву. У Росії він обговорить мирні зусилля щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

За даними джерел індійського видання, радник прем'єра Індії з 10 по 11 вересня прибуде до Москви для участі у зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки. Він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.

Довал також проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусій липневого саміту в Москві.

Нагадаємо, що БРІКС - це група з 10 країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Мирні зусилля Індії

Нагадаємо, у липні індійський прем’єр Нарендра Моді відвідав Росію, де зустрівся з диктатором Володимира Путіна. Його візит та обійми з Путіним викликали ажіотаж у західних ЗМІ та невдоволення української влади.

Напередодні дня Незалежності України, 23 серпня, Нарендра Моді приїхав до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Україні він зробив декілька заяв, зокрема, про те, що Індія готова зробити свій вклад у мирне врегулювання війни. Всі деталі візиту Моді в Україну - у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна розповідало, чому Моді відвідав Київ та як це вплине на війну.

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