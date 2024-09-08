Індія відправить посланця у Москву для обговорення мирних зусиль щодо України, - ЗМІ

Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал відвідає Москву. У Росії він обговорить мирні зусилля щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

За даними джерел індійського видання, радник прем'єра Індії з 10 по 11 вересня прибуде до Москви для участі у зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки. Він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.

Довал також проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусій липневого саміту в Москві.

Нагадаємо, що БРІКС - це група з 10 країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.