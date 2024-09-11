Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией, - посол

По его словам, Индия должна играть более активную роль в прекращении войны в Украине, если хочет получить постоянное место в Совбезе ООН.

Посол заявил, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией и использовала свои связи с Москвой, чтобы убедить присоединиться к мирным переговорам. Как отметил дипломат, Украина предложила Индии провести второй саммит мира до ноября 2024 года, но пока неясно, согласится ли Нью-Дели.

Полищук добавил, что Индия не должна довольствоваться тем, что играет "почтальон, который передает сообщения между Украиной и Россией", а должна "играть более надежную роль".