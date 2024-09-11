RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией, - посол

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина считает, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России против Украины. Киев хочет, чтобы Индия была модератором переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Индии Александра Полищука, которого Bloomberg.

По его словам, Индия должна играть более активную роль в прекращении войны в Украине, если хочет получить постоянное место в Совбезе ООН.

Посол заявил, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией и использовала свои связи с Москвой, чтобы убедить присоединиться к мирным переговорам. Как отметил дипломат, Украина предложила Индии провести второй саммит мира до ноября 2024 года, но пока неясно, согласится ли Нью-Дели.

Полищук добавил, что Индия не должна довольствоваться тем, что играет "почтальон, который передает сообщения между Украиной и Россией", а должна "играть более надежную роль".

 

 

Отношение Индии к войне

Напомним, в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди побывал в России и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Перед Днем независимости Украины, 23 августа, Моди посетил Киев.

Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал несколько заявлений о войне. В частности, премьер заявил о готовности Индии сыграть большую роль в мирных переговорах. Детальнее визита Моди в Украину - в нашем материале.

Также на днях стало известно о визите советника по национальной безопасности премьер-министра Индии в Москву. По данным СМИ, он там обсудит мирные усилия по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИндияВойна в УкраинеВойна России против Украины