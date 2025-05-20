Україна хоче, щоб G7 удвічі знизила стелю цін на російську нафту

Гранична ціна на російську нафту

Нагадаємо, раніше "Велика сімка" встановила граничну ціну на російську нафту - 60 доларів за барель.

Лише вчора, 19 травня, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс пообіцяв, що блок уже цього тижня запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити стелю цін на нафту РФ.

Домбровскіс не уточнив, до якого саме рівня планується знизити граничну ціну. Але, за даними джерел Reuters, йдеться про 50 доларів за барель.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що стеля цін на російську нафту в розмірі 30 доларів за барель обвалить можливості РФ фінансувати війну.

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