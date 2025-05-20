Україна хоче, щоб G7 удвічі знизила стелю цін на російську нафту

Стеля цін на російську нафту зараз становить 60 доларів. Країнам "Великої сімки" необхідно знизити її вдвічі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Гранична ціна на нафту, з нашої точки зору, наша позиція (полягає в тому, що - ред.) розумна гранична ціна (становить - ред.) 30 доларів", - зазначив Сибіга.
До слова, Британія та ЄС уже пообіцяли, що вони також працюватимуть над зниженням граничної ціни на російську нафту.
Нагадаємо, раніше "Велика сімка" встановила граничну ціну на російську нафту - 60 доларів за барель.
Лише вчора, 19 травня, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс пообіцяв, що блок уже цього тижня запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити стелю цін на нафту РФ.
Домбровскіс не уточнив, до якого саме рівня планується знизити граничну ціну. Але, за даними джерел Reuters, йдеться про 50 доларів за барель.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що стеля цін на російську нафту в розмірі 30 доларів за барель обвалить можливості РФ фінансувати війну.
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