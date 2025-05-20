Украина хочет, чтобы G7 вдвое снизила потолок цен на российскую нефть

Предельная цена на российскую нефть

Напомним, ранее "Большая семерка" установила предельную цену на российскую нефть - 60 долларов за баррель.

Только вчера, 19 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис пообещал, что блок уже на этой неделе предложит министрам финансов стран G7 снизить потолок цен на нефть РФ.

Домбровскис не уточнил, до какого именно уровня планируется снизить предельную цену. Но, по данным источников Reuters, речь идет о 50 долларах за баррель.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что потолок цен на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель обвалит возможности РФ финансировать войну.

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