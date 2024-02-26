Україна хоче розпочати спільне виробництво зброї з Болгарією, - Зеленський

Україна зацікавлена у тому, щоб розпочати спільне оборонне виробництво з Болгарією. Таким чином наша країна зможе закрити свої потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.
Глава держави розповів, що в ході переговорів з Денковим поінформував його про ситуацію на фронті, головні потреби українських захисників, а також про наступні кроки нашої країни.
Зеленський подякував Болгарії за підтримку зусиль України у Чорному морі щодо розширення торгових каналів та відновлення судноплавства.
За словами президента, Київ домовився з Софією покращити українську логістику та інфраструктуру.
"Україна дуже зацікавлена в спільному (оборонному - ред.) виробництві з Болгарією. З іншими державами теж, але передусім з тими, хто має великий потенціал в оборонному секторі. На мою думку, це буде якісною кооперацією, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші в свою економіку. А для України, я вважаю, ми закриємо ті дефіцитні потреби, які сьогодні маємо", - зазначив Зеленський.
Він уточнив, що співпрацювати з Болгарією хочуть не лише під час війни, а й після її завершення.
Президент зазначив, що Болгарія також допомагає встановлювати правду щодо військових злочинів росіян і готова приєднатися до роботи з притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії.
Нагадаємо, Україна зараз активно домовляється з іншими країнами про спільне оборонне виробництво.
Зокрема, нещодавно Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво озброєнь.
Також німецьке оборонне підприємство Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже цього року. Там розпочнеться спільне виробництво озброєнь, а також проходитиме ремонт західної техніки.
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