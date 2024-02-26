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Украина хочет начать совместное производство оружия с Болгарией, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина заинтересована в том, чтобы начать совместное оборонное производство с Болгарией. Таким образом наша страна сможет закрыть свои потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Глава государства рассказал, что в ходе переговоров с Денковым проинформировал его о ситуации на фронте, главных потребностях украинских защитников, а также о следующих шагах нашей страны. 

Зеленский поблагодарил Болгарию за поддержку усилий Украины в Черном море насчет расширения торговых каналов и восстановления судоходства. 

По словам президента, Киев договорился с Софией улучшить украинскую логистику и инфраструктуру.

"Украина очень заинтересована в совместном (оборонном - ред.) производстве с Болгарией. С другими государствами тоже, но прежде всего с теми, у кого большой потенциал в оборонном секторе. По-моему, это будет качественной кооперацией, потому что Болгария сможет получить и рабочие места, и деньги в свою экономику. А для Украины, я считаю, мы закроем те дефицитные потребности, которые сегодня имеем", - отметил Зеленский. 

Он уточнил, что сотрудничать с Болгарией хотят не только во время войны, но и после ее завершения. 

Президент отметил, что Болгария также помогает устанавливать правду насчет военных преступлений россиян и готова присоединиться к работе по привлечению РФ к ответственности за преступление агрессии. 

Совместное оборонное производство

Напомним, Украина сейчас активно договаривается с другими странами о совместном оборонном производстве. 

В частности, недавно Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве вооружений

Также немецкое оборонное предприятие Rheinmetall запустит свой завод в Украине уже в этом году. Там начнется совместное производство вооружений, а также будет проходить ремонт западной техники. 

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