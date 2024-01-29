Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво озброєння
Україна та Бельгія мають намір розпочати спільне виробництво окремих типів озброєння. Було підписано відповідний меморандум.
На цьому наголосив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
За його словами, Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України підписали меморандум про взаєморозуміння з міністерством оборони Бельгії. Це надасть поштовх двостороннім відносинам, зокрема у сфері оборонного виробництва.
"Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це один з наших пріоритетів", - розповів Гаврилюк.
Він зазначив, що у меморандумі містяться наміри впроваджувати спільні проекти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягу виробництва української оборонної промисловості. Зокрема, йдеться про плани виробництва озброєння, організацію ремонту та підготовку фахівців.
"Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які функціонуватимуть за міжнародними стандартами. Впевнений у нашій подальшій плідній та взаємовигідній співпраці", - додав Гаврилюк.
Спільне виробництво озброєння
Нагадаємо, що Україна зараз активно займається питанням виробництва озброєння в умовах війни з Росією.
Зокрема, наша країна створює спільні підприємства із закордонними компаніями. У жовтні минулого року стало відомо про створення спільного підприємства України та Rheinmetall.
Такожу грудні 2023 року наша країна домовилася з двома компаніями США про спільне виробництво зброї.
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