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Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Україна хоче провести зустріч із ключовими партнерами 24 лютого: Зеленський назвав мету

Фото: Володимир Зеленський, президент України (MSC/Angelika Warmuth)
Автор: Іван Носальський

Україна хоче організувати в Києві зустріч із лідерами країн-партнерів. Її запланували на 24 лютого - річницю повномасштабного вторгнення росіян.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зеленський наголосив, що Україні та країнам Європи необхідна єдина зовнішня політика - скоординована дипломатія. Таким чином, закінчення війни може стати першим спільним успіхом такої зовнішньої політики.

"Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії, від Великої Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо", - додав президент.

За його словами, така зустріч має дати чітке бачення наступних кроків, які стосуються миру, безпекових гарантій і майбутнього спільної політики України та Європи.

 

Спільна позиція України зі США та Європою

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що для переговорів із Росією в України має бути сильна позиція, яка узгоджена з США та Європою.

Також, за його словами, Україні потрібне розуміння, які у неї будуть гарантії безпеки.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський учора, 14 лютого, зазначав, що про мирну угоду з Росією поки що не йдеться.

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