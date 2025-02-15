Україна хоче провести зустріч із ключовими партнерами 24 лютого: Зеленський назвав мету

Спільна позиція України зі США та Європою

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що для переговорів із Росією в України має бути сильна позиція, яка узгоджена з США та Європою.

Також, за його словами, Україні потрібне розуміння, які у неї будуть гарантії безпеки.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський учора, 14 лютого, зазначав, що про мирну угоду з Росією поки що не йдеться.

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