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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Украина хочет провести встречу с ключевыми партнерами 24 февраля: Зеленский назвал цель

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (MSC/Angelika Warmuth)
Автор: Иван Носальский

Украина хочет организовать в Киеве встречу с лидерами стран-партнеров. Ее запланировали на 24 февраля - годовщину полномасштабного вторжения россиян.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Украине и странам Европы необходима единая внешняя политика - скоординированная дипломатия. Таким образом, окончание войны может стать первым общим успехом такой внешней политики. 

"Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии, от Великобритании до Польши, от Вашингтона до Токио", - добавил президент. 

По его словам, такая встреча должна дать четкое видение следующих шагов, которые касаются мира, гарантий безопасности и будущего общей политики Украины и Европы. 

Общая позиция Украины с США и Европой

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для переговоров с Россией у Украины должна быть сильная позиция, которая согласована с США и Европой.

Также, по его словам, Украине нужно понимание, какие у нее будут гарантии безопасности.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вчера, 14 февраля, отмечал, что речь о мирном соглашении с Россией пока не идет.

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