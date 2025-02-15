Украина хочет провести встречу с ключевыми партнерами 24 февраля: Зеленский назвал цель

Общая позиция Украины с США и Европой

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для переговоров с Россией у Украины должна быть сильная позиция, которая согласована с США и Европой.

Также, по его словам, Украине нужно понимание, какие у нее будут гарантии безопасности.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вчера, 14 февраля, отмечал, что речь о мирном соглашении с Россией пока не идет.

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