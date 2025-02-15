Україна хоче провести зустріч із ключовими партнерами 24 лютого: Зеленський назвав мету

Україна хоче організувати в Києві зустріч із лідерами країн-партнерів. Її запланували на 24 лютого - річницю повномасштабного вторгнення росіян.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зеленський наголосив, що Україні та країнам Європи необхідна єдина зовнішня політика - скоординована дипломатія. Таким чином, закінчення війни може стати першим спільним успіхом такої зовнішньої політики. "Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії, від Великої Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо", - додав президент. За його словами, така зустріч має дати чітке бачення наступних кроків, які стосуються миру, безпекових гарантій і майбутнього спільної політики України та Європи.