Украина хочет провести встречу с ключевыми партнерами 24 февраля: Зеленский назвал цель

Украина хочет организовать в Киеве встречу с лидерами стран-партнеров. Ее запланировали на 24 февраля - годовщину полномасштабного вторжения россиян.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Украине и странам Европы необходима единая внешняя политика - скоординированная дипломатия. Таким образом, окончание войны может стать первым общим успехом такой внешней политики. "Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии, от Великобритании до Польши, от Вашингтона до Токио", - добавил президент. По его словам, такая встреча должна дать четкое видение следующих шагов, которые касаются мира, гарантий безопасности и будущего общей политики Украины и Европы.