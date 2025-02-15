Украина хочет провести встречу с ключевыми партнерами 24 февраля: Зеленский назвал цель
Украина хочет организовать в Киеве встречу с лидерами стран-партнеров. Ее запланировали на 24 февраля - годовщину полномасштабного вторжения россиян.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский подчеркнул, что Украине и странам Европы необходима единая внешняя политика - скоординированная дипломатия. Таким образом, окончание войны может стать первым общим успехом такой внешней политики.
"Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии, от Великобритании до Польши, от Вашингтона до Токио", - добавил президент.
По его словам, такая встреча должна дать четкое видение следующих шагов, которые касаются мира, гарантий безопасности и будущего общей политики Украины и Европы.
Общая позиция Украины с США и Европой
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для переговоров с Россией у Украины должна быть сильная позиция, которая согласована с США и Европой.
Также, по его словам, Украине нужно понимание, какие у нее будут гарантии безопасности.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вчера, 14 февраля, отмечал, что речь о мирном соглашении с Россией пока не идет.
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