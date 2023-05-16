Україна хоче отримати від партнерів 40-50 літаків F-16, - Міноборони

За його словами, президент Володимир Зеленський хоче, щоб бойові літаки були головною темою порядку денного на саміті G7 у Хіросімі, а потім знову на щорічному саміті НАТО в Литві в липні.

"Український президент отримав запевнення від західних лідерів під час свого останнього європейського туру, що вони обговорять це питання найближчими днями", - розповів Сак.

Як пише видання, хоча Великобританія, Італія, Франція та Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак сказав, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", і Україна хотіла б, щоб вони "заохочували" таких союзників, як США та Туреччина.

"Україна хоче загалом від 40 до 50 F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань", - сказав Сак.

Він пояснив, що потреба в сучасних реактивних літаках стала гострішою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані плануючі бомби, які досягають цілей на великих відстанях.

"Наразі Україна не має нічого, щоб зупинити російські літаки, які їх переносять", - зазначив Сак.

За його словами, всі розуміють, що тема назріла для обговорення і ніхто не казав, що це неможливо.

"Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів - це дуже багатообіцяючий знак. Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16", - підкреслив Сак.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що його країна розпочне навчання українських пілотів на військових літаках, а також веде роботу з іншими країнами щодо надання Україні F16.

Крім цього, про свою готовність навчати українських пілотів заявила і Велика Британія.

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