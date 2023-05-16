Украина хочет получить от партнеров 40-50 самолетов F-16, - Минобороны

По его словам, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы боевые самолеты были главной темой повестки дня на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле.

"Украинский президент получил заверения от западных лидеров во время своего последнего европейского тура, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни", - рассказал Сак.

Как пишет издание, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак сказал, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "поощряли" таких союзников, как США и Турция.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, сформировав три-четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок", - сказал Сак.

Он пояснил, что потребность в современных реактивных самолетах стала острее после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, достигающие целей на больших расстояниях.

"Сейчас у Украины нет ничего, чтобы остановить российские самолеты, которые их переносят", - отметил Сак.

По его словам, все понимают, что тема созрела для обсуждения и никто не говорил, что это невозможно.

"Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей - это очень многообещающий знак. Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16", - подчеркнул Сак.

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна приступит к обучению украинских пилотов на военных самолетах, а также ведет работу с другими странами по предоставлению Украине F16.

Кроме этого, о своей готовности обучать украинских пилотов заявила и Великобритания.

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