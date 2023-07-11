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Україна хоче отримати "роумінговий безвіз" на постійній основі, - Шмигаль

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Вівторок 11 липня 2023 17:29
Україна хоче отримати "роумінговий безвіз" на постійній основі, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна хоче досягти безкоштовного роумінгу для наших громадян, що перебувають у Євросоюзі, на постійній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Він нагадав, що вчора ще на рік був продовжений безкоштовний роумінг для українців у ЄС. Так, 22 європейські та 7 українських мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців.

Шмигаль зазначив, що таким чином українці, які виїхали в пошуках прихистку, залишаються на зв’язку з батьківщиною. Це також важлива запорука їх повернення додому.

"Водночас маємо ще більш амбітну мету - хочемо отримати так званий "роумінговий безвіз" на постійній основі. Маємо рік на адаптацію українського законодавства до європейських стандартів", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що після цього Україна стане частиною довгострокової угоди Roam like at home - "За кордоном - як і вдома". Він додав, що це буде важливий крок у секторальній євроінтеграції України.

Роумінг для українців

Для підключення безкоштовного роумінгу українцям у ЄС не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється на дзвінки до України і навпаки. Необхідно тільки сплачувати за свій тарифний пакет.

Зазначимо, що Єврокомісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ще у лютого цього року.

Окрім того, уряд створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

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