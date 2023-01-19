Україна хоче до кінця весни забезпечити зерном 5 млн людей

Зазначається, що керівник ОП Андрій Єрмак провів засідання робочої групи щодо надання допомоги країна, які потерпають від гострої продовольчої кризи, під час якого обговорювалося розширення ініціативи Grain from Ukraine та залучення до її реалізації міжнародних експертів, обізнаних із проблематикою Африканського континенту.

Єрмак повідомив, що з моменту старту програми Grain from Ukraine у листопаді до неї долучилися вже понад 30 країн-донорів. Це країни ЄС, Катар, Туреччина, Японія, Норвегія, Корея, Канада та США. Наразі учасники заявили про виділення майже 200 млн доларів.

"Мета - до кінця весни поточного року забезпечити зерном щонайменше 5 мільйонів людей. І це лише початок глобального гуманітарного коридору для країн, які зіткнулися із загрозою голоду. Голоду саме через Росію", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що Росія атакувала не лише Україну - вона намагається зруйнувати весь світовий порядок. Це включає штучне поглиблення енергетичної кризи у Європі, ядерний шантаж та неймовірну шкода довкіллю цілого регіону. Також Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку десятків країн.

"Країна-терорист тиснула на різні держави й шантажувала загрозою голоду. І це призвело не просто до зростання цін на продукти - це мало соціально-політичні наслідки у багатьох країнах", - сказав керівник ОП.

Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення РФ частка України у світовій торгівлі зерном становила 10%. Наша країна була четвертим найбільшим експортером зернових у світі та надавала Всесвітній продовольчій програмі ООН близько 40% пшениці для держав, які відчувають серйозну нестачу продовольства.

Нагадаємо, The New York Times повідомляло, що розв'язана Росією війна може спричинити світовий голод.

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