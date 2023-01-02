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Продовольча криза стала одним із найбільших наслідків війни в Україні, - NYT

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 15:57
Продовольча криза стала одним із найбільших наслідків війни в Україні, - NYT Фото: війна в Україні може спричинити світовий голод (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розв'язана Росією війна проти України може спричинити світовий голод і стати найбільшим наслідком конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Автори матеріалу зазначають, що бойові дії, а також постійні атаки на енергоінфраструктуру посилюють продовольчу кризу у світі. Також ситуацію погіршують постійні посухи в США, Бразилії та Аргентині, які є великими експортерами продовольства.

При цьому постачання українського зерна в рамках "зернового коридору" не покриває всіх потреб.

"Затяжна глобальна продовольча криза стала одним з найбільш далекосяжних наслідків війни в Росії, сприяючи повсюдному голоду, бідності та передчасній смерті", - йдеться у матеріалі.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН, понад 345 млн осіб страждають від гострої нестачі продовольства або наражаються на ризик голоду. Ця цифра вдвічі більша, ніж у 2019 році.

Нестача продовольства та високі ціни викликають кризу в Африці, Азії та Америці. Найбільше страждають розорені війною Афганістан і Ємен, а, наприклад, Єгипет і Ліван мають труднощі з виплатою витрат. Продовольча криза вплинула навіть на багаті країни як США та Великобританія.

"Нападаючи на Україну, житницю світу, Путін нападає на бідняків світу, розпалюючи глобальний голод, коли люди вже й так перебувають на межі голоду", - сказала Саманта Пауер, адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Також одним з чинників продовольчої кризи залишається заблокований експорт добрива з України та Росії. Через проблеми на ринку фермери в багатьох країнах були змушені зменшити кількість добрив на полях, що може вплинути на обсяги врожаю.

Нагадаємо, за час дії "зернового коридору" з одеських портів вийшло 605 кораблів, які транспортували 15,9 млн тонн агропродукції.

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