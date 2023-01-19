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Украина хочет до конца весны обеспечить зерном 5 млн человек

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина стремится к концу весны обеспечить зерном более 5 млн человек в рамках программы Grain from Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Отмечается, что руководитель ОП Андрей Ермак провел заседание рабочей группы по оказанию помощи странам, страдающим острым продовольственным кризисом, в ходе которого обсуждалось расширение инициативы Grain from Ukraine и привлечение к ее реализации международных экспертов, осведомленных о проблематике Африканского континента.

Ермак сообщил, что с момента старта программы Grain from Ukraine в ноябре к ней присоединились уже более 30 стран-доноров. Это страны ЕС, Катар, Турция, Япония, Норвегия, Корея, Канада и США. На данный момент участники заявили о выделении почти 200 млн долларов.

"Цель - до конца весны текущего года обеспечить зерном минимум 5 миллионов человек. И это лишь начало глобального гуманитарного коридора для стран, которые столкнулись с угрозой голода. Голода именно из-за России", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Россия атаковала не только Украину - она пытается разрушить весь мировой порядок. Это включает в себя искусственное усугубление энергетического кризиса в Европе, ядерный шантаж и невероятный ущерб окружающей среде целого региона. Также Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность десятков государств.

"Страна-террорист давила на разные государства и шантажировала угрозой голода. И это привело не просто к росту цен на продукты - это имело социально-политические последствия во многих странах", - сказал руководитель ОП.

Он напомнил, что до полномасштабного вторжения РФ доля Украины в мировой торговле зерном составила 10%. Наша страна была четвертым крупнейшим экспортером зерновых в мире и предоставляла Всемирной продовольственной программе ООН около 40% пшеницы для государств, испытывающих серьезную нехватку продовольствия.

Напомним, The New York Times сообщало, что развязанная Россией война может повлечь за собой мировой голод.

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Андрей ЕрмакОфис президентазерновой коридорпродовольственный кризис