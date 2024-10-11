UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Україна – Грузія: експерт знайшов персональний виклик для легіонера команди Реброва

Фото: Олександр Сваток змусить Жоржа Мікаутадзе мовчати (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Оборонець американського "Остіна" та збірної України Олександр Сваток спроможний вимкнути з гри одного з провідних виконавців національної команди Грузії.

Про це заявив відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик у розмові з РБК-Україна.

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Циганик спробував спрогнозувати стартовий склад команди Сергія Реброва на поєдинок проти кавказьких "хрестоносців". Журналіст зі значним досвідом коментування матчів збірної переконаний, що оборонець "Шахтаря" Микола Матвієнко гратиме ліворуч, а в центрі його позицію займе Сваток.

"Сватка би поставив безпосередньо по Мікаутадзе, по футболісту, який летить в атаку. Просто персонально би дав йому завдання проти нього так зіграти. І повірте мені, Сватку, якраз якщо персонально дати йому з кимось зіграти, однаково проти кого. Він Кейну не дав забити, тут – Мікаутадзе. Не думаю, що він заб'є", – розповів Циганик.

Окрім того, відомий журналіст відрядив у старт "синьо-жовтих" голкіпера Трубіна, оборонців Тимчика та Забарного, хавбеків Судакова та Шапаренка, вінгерів Гуцуляка та Мудрика, а також форварда Довбика. Водночас позиція опорного півзахисника залишається під питанням. На думку Циганика, він повинен буде допомагати Тимчику стримувати головну зірку Грузії – Кварацхелію.

Раніше Ребров визначився з переліком футболістів на поєдинок. Проти збірної Грузії гарантовано не зіграють Степаненко та Кабаєв. Натомість на прем'єрний матч у футболці "синьо-жовтих" сподіваються Калюжний, Криськів і Назаренко.

 

 

 

До слова, вранці підготували анонс поєдинку України та Грузії в Лізі націй.

Нагадаємо, напередодні пригадали шлях Криськіва та інших новачків до збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниЛіга націй