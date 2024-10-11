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Украина – Грузия: эксперт нашел персональный вызов для легионера команды Реброва

Фото: Александр Сваток заставит Жоржа Микаутадзе молчать (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Защитник американского "Остина" и сборной Украины Александр Сваток способен отключить из игры одного из ведущих исполнителей национальной команды Грузии.

Об этом заявил известный журналист и комментатор Игорь Цыганык в разговоре с РБК-Украина.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани. Поединок примет Муниципальный стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Цыганык попытался спрогнозировать стартовый состав команды Сергея Реброва на поединок против кавказских "крестоносцев". Журналист со значительным опытом комментирования матчей сборной убежден, что защитник "Шахтера" Николай Матвиенко сыграет слева, а в центре его позицию займет Сваток.

"Сватка бы поставил непосредственно по Микаутадзе, по летящему в атаку футболисту. Просто персонально бы дал ему задачу против него так сыграть. И поверьте мне, Сватку, как раз если персонально дать ему с кем-то сыграть, все равно против кого. Он Кейну не дал забить, здесь – Микаутадзе. Не думаю, что он забьет", – рассказал Цыганык.

Кроме того, известный журналист отправил в старт "сине-желтых" голкипера Трубина, защитников Тымчика и Забарного, хавбеков Судакова и Шапаренко, вингеров Гуцуляка и Мудрика, а также форварда Довбика. Тем временем позиция опорного полузащитника остается под вопросом. По мнению Цыганыка, он должен будет помогать Тымчику сдерживать главную звезду Грузии – Кварацхелию.

Ранее Ребров определился с перечнем футболистов на поединок.Против сборной Грузии гарантированно не сыграют Степаненко и Кабаев. Зато на премьерный матч в футболке "сине-желтых" надеются Калюжный, Крыськив и Назаренко.

 

 

 

К слову, утром подготовили анонс поединка Украины и Грузии в Лиге наций.

Напомним, ранее накануне вспомнили путь Крыськива и других новичков в сборную Украины.

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