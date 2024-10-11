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Україна – Грузія: Ребров відсіяв лідера "Шахтаря" і працелюба "Динамо"

Познань, П'ятниця 11 жовтня 2024 10:10
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Україна – Грузія: Ребров відсіяв лідера "Шахтаря" і працелюба "Динамо" Фото: Тарас Степаненко не допоможе "синьо-жовтим" проти Грузії (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України визначився з остаточною заявкою на матч Ліги націй проти збірної Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров відчепив від заявки хавбека донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка та вінгера київського "Динамо" Владислава Кабаєва. Натомість шанс дебютувати в складі збірної отримали три виконавці. Уперше одягнути футболку національної команди зможуть півзахисники Іван Калюжний та Дмитро Криськів, а також вінгер Олександр Назаренко.

Відбулися і зміни номерів. За відсутності ветеранів команди Михайло Мудрик і Георгій Судаков забрали собі стартові 7-й та 8-й номери відповідно. Натомість під "шісткою" Степаненка виступатиме Калюжний.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Грузія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 15 Олександр Сваток, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 6. Іван Калюжний, 7. Михайло Мудрик, 8. Георгій Судаков, 10. Микола Шапаренко, 14. Віталій Буяльський, 16. Олександр Назаренко, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков, 21. Дмитро Криськів

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 17. Владислав Ванат

Україна – Грузія: Ребров відсіяв лідера &quot;Шахтаря&quot; і працелюба &quot;Динамо&quot;

До слова, вранці підготували анонс поєдинку України та Грузії в Лізі націй.

Нагадаємо, напередодні пригадали шлях Криськіва та інших новачків до збірної України.

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