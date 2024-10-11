Україна – Грузія: анонс матчу Ліги націй

Україна – Грузія

11 жовтня, 21:45, Познань, Муніципальний стадіон, трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

"Синьо-жовті" підходять до надважливого протистояння з цілим розсипом кадрових проблем. У порівнянні з вересневими матчами поза заявкою команди Сергія Реброва залишилися травмовані оборонець Миколенко, хавбеки Бражко, Зінченко, Маліновський та Піхальонок, вінгери Циганков і Ярмоленко. Сумніви й щодо готовності Степаненка.

На зміну провідним виконавцям тренерський штаб збірної України покликав навіть потенційних дебютантів. Зокрема, місце в центрі поля може відійти Криськіву з донецького "Шахтаря" або півзахиснику "Олександрії" Калюжному. Лівий же фланг оборони, найімовірніше, закриватиме номінальний центрбек Матвієнко, а пару Забарному замість нього складе "американець" Сваток.

Тим часом головні зірки Грузії в обоймі. Вінгер італійського "Наполі" Кварацхелія отримав імпульс перед Лігою націй, здобувши приз найкращому футболісту вересня в Серії A. Намагається тягнути іспанську "Валенсію" в Ла Лізі й найкращий воротар Євро-2024 Мамардашвілі. А капітан "хрестоносців" Кашія в свої 37 вчиться на розгромах у Лізі чемпіонів у складі братиславського "Слована".

Грузинська збірна отримала розкіш відштовхуватися від ситуації в турнірній таблиці. Дві перемоги на старті турніру дозволяють підопічним Віллі Саньйоля зіграти проти "синьо-жовтих" обережніше, вичікуючи шансу розігнатися в контратаках. Отже, збірній України доведеться зіграти вкрай уважно і в обороні, і в атаці.

Орієнтовні склади на матч Україна – Грузія

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Грузія: Мамардашвілі – Гвелесіані, Кашія, Двалі – Какабадзе, Чакветадзе, Кітеїшвілі, Кочорашвілі, Лочошвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

Команда Реброва потрапила в скрутне становище. Тепер кожен наступний матч може відправити "синьо-жовтих" у Дивізіон C. Натомість мета підвищення в класі зобов'яже грати на перемогу вже проти збірної Грузії. Поєдинок буде важким для обох команд, а долю протистояння цілком може вирішити один забитий м'яч. Українська збірна до такої близької зустрічі підходить мінімальним фаворитом.