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Україна готується отримати нові винищувачі: Зеленський розкрив деталі

18:27 02.08.2026 Нд
1 хв
Президент розкрив деталі перемовин з партнерами
aimg Олена Чупровська
Фото: винищувачі Гріпен скоро з'являться в Україні (Getty Images)

Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E - підготовка триває значно швидшими темпами, ніж очікували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Українські аси вже освоїли західну техніку

За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час.

Президент зазначив, що українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.

Гріпени та Рафалі скоро в Україні

"В українському небі незабаром побачимо "Гріпени"", - заявив Зеленський.

Президент додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з'явилися винищувачі Rafale.

Раніше стало відомо, що Україна планує отримати 150 бойових літаків Gripen у межах домовленостей зі Швецією.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що Київ має намір закупити від 120 до 150 новітніх літаків для посилення бойової авіації.

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Володимир ЗеленськийПовітряні сили України