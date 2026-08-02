Україна готується отримати нові винищувачі: Зеленський розкрив деталі

Українські аси вже освоїли західну техніку

За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час.

Президент зазначив, що українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.

Гріпени та Рафалі скоро в Україні

"В українському небі незабаром побачимо "Гріпени"", - заявив Зеленський.

Президент додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з'явилися винищувачі Rafale.